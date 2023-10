Ja tam nie wiem po co instytucja inkasenta jeszcze istnieje. Od kilku lat nie wpuszczam babki do siebie tylko wysyłam stan licznika smsem i jest git.



Najpierw zaczęła pisać na tych swoich karteczkach, że wysyłanie wiadomości nie zwalnia z "obowiązku" wpuszczania jej xD, potem przestała pisać numer na nich (ale ja miałem zapisany), a teraz ma już ona na to wywalone i się poddała.

I jakoś można.