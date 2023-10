lewaki babom pluja w twarz, siedzi intrygantka i sugeruje ze p0lka z wyboru nie chce miec dzieci bo dzieci to tylko klopot XD



to tak jakby mi opowiadali ze mam siedziec u swojego pana jak chlop panszczyzniany bo jak wyjade za wioske to porwie mnie diabel XD



i tak tlucze baba ktora dostaje pieniadze innym biednym babom jak to bardzo jest szczesliwa bez chlopa i bez dziecka XD



jeszcze niech statystyki daje, Pokaż całość