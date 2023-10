Niemieccy dziennikarze śledczy ustalili, że ropa dostarczana do rafinerii Schwedt, jako pochodzącą z Kazachstanu jest tak naprawdę ropą rosyjską. Co więcej wszystko wskazuje na to, że władze niemieckie, które są całkowicie świadome źródeł pochodzenia ropy i próbują to ukryć przed opinią publiczną i partnerami z innych krajów, nakazując swoim służbom celnym "ulgowe" traktowanie i pomijanie procedur kontrolnych wobec ropy dostarczanej z tego kierunku.Ten mechanizm pozwala Rosji, na omijanie nałożonych przez Unię Europejską ograniczeń cenowych nałożonych na rosyjską ropę, a także stoi w sprzeczności z niemiecką deklaracją rezygnacji z importu z tego (tj. rosyjskiego) kierunku.

W Polsce o sprawie donosi, między innymi, Biznesalert: https://biznesalert.pl/ropa-kazachstan-niemcy-omijanie-sankcje-rosja-energetyka-schwedt/