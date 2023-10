A przypomnij no, kto głosował za 500+? Za kredytem hipotecznym 2% (lub jak niektórzy by chcieli, 0%) albo za dodatkowymi emeryturami? A, no tak, opozycja ramię w ramię z PiS. Tak to już jest, socjaliści niszczenie budżetu i majątków obywateli mają we krwi i nic się w tym względzie nie zmieni (chyba że rudy znowu wszystkich okłamał ale wtedy czapki z głów :DDD)