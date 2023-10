Na kobiety? To, że feministki to wykorzystają to była rzecz pewna.Ale z jakąs lubosią prawie wszyscy faceci się posrali ze szczęscia i tez go zaatakowali. To jest chore.Tak, on popełnił bład, bo promowac feminizm który DZIŚ jest ANTY MĘSKI I PROMUJE NIERONOŚCI to chore.Ale faceci też dali się wykorzystac do ataki, jak #!$%@? białorycerze co atakuja przypadkowego faceta bez kontekstu, jak w tych prankach.