Wygląda to raczej na dług zdrowotny, 2 lata utrudnionego dostępu do lekarza wszystkie raczki, które w normalnych warunkach byłyby zdiagnozowane i w jakiejś części leczone przez 2 lata były diagnozowane rzadziej, a dostęp do leczenie utrudniony, bo tylko jedna modna choroba się liczyła do bonusów finansowych i teraz wygląda na to że pokazują się efekty tych zaniedbań, przed czym wielu ostrzegało tylko że wtedy nazywano ich szurami.