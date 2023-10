Jedyny minus nowej ekranizacji* "Chłopów" to język - niby mówią gwarą, ale bez tej specyficznej chłopskiej melodii, przez to brzmi to nieco sztucznie. Poza tym warto obejrzeć, graficzna uczta dla oka.



*"ekranizacja" to nie jest dobre słowo - mamy tu raczej do czynienia z wybranym, choć obszernym wątkiem z tej genialnej powieści.