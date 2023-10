I bardzo dobrze, palacze powinni nie powiem co, bo ban wleci

Śmierdziele, którzy wychodzą na balkon i smrodzą innym "bo przecież jak będa palić we własnym mieszkaniu to będzie śmierdzieć" są najgorsi



Jakimś dziwnym trafem, ćpuny nie są mile widziane w społeczeństwie, a palacze czyli ten sam syf, są bardziej akceptowalne, śmieszne