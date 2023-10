Papierosy w filmach to często lokowanie produktu. Bez względu na scenariusz, każdy aktor dostawał fajkę do palenia przed kamerą.

Dzisiaj mamy to samo z whiskey. Szklanka jakiegoś burbonu z lodem jest bardziej obowiązkowa niż LGBT.

Więc być może odkręcanie tego perfidnego wpychania trucizn nie jest całkowicie głupie.