Serio jednym głosowaniem w sejmie bez referendum mogą sobie nas z UE wyrzucić?

Przecież to brzmi jak jakaś propaganda. Nawet gdyby tak mogło być to obecnie ponad połowa Polaków chce pozostania w UE.

Więc coś takiego by doprowadziło do puczu. Nawet wśród wyborców PiSu jest pewnie dużo osób która by chciała by zostać w UE bo dostali masę dopłat z tego tytułu i by się wgurwili.