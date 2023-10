A jednak mu się upiecze. Prokuratura pana Ziobry ponoć "popełniła błąd prawny" przy zarzutach dla Sebastiana M. We wniosku ekstradycyjnym nie wspomniano o możliwości zmiany zarzutów na zabójstwo - i już nie będzie takiej możliwości. Ścigać można tylko za to, za co daną osobę wydano Polsce.