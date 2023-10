I jaki jest status sprawy na dzień dzisiejszy? Seba dalej czeka na ekstradycje?

Trzeba grzać temat i nie zapominać. W tym samochodzie mógł być każdy z nas. Nic nie przywróci życia tej rodzinie ani nie cofnie bólu, którego doświadczyli, ale obowiązkiem społeczeństwa jest doprowadzić sprawcę do odpowiedzialności i adekwatnej kary.

Jak widać do tej pory to społeczeństwo wywiera nacisk by coś co powinno być zrobione z automatu nie zostało zamiecione pod dywan.