͡

°

͜

ʖ

͡

°

A odpowiedzialny Janusz Cieszyński zamiast odsunąć się w cień przeszedł do innego ministerstwa robić wałki. No ale kto synowi przyjaciela Morawieckiego zabroni. (No i jak się okazuje minister od dawna robi interesy z mafią: https://twitter.com/Tomasz5ek/status/1706903683395362885