ZUS powinien być dobrowolny.

W UK jeżeli prowadzisz działalność self-employed (JDG) i zarabiasz do £12 570 (66 644zł) nie płacisz podatku, później 9% od nadwyżki nad tą kwotą, a składek na ubezpieczenie społeczne nie płacisz do kwoty £6 725 (35 654zł), powyżej tej kwoty składka to £179.40 (951zł) rocznie