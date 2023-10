Deindustrializacja to jeden z głównych celów tej całej szopki z ekologizmem.



Zwróćcie uwagę jak wiele irracjonalnych z punktu widzenia logiki i ekonomii decyzji podjęło ostatnio państwo niemieckie. Na przykład zamknęli wszystkie elektrownie atomowe.



Jednak jeżeli chcemy mówić o celowym niszczeniu gospodarki niemieckiej, a tym samym europejskiej, to jest to jak najbardziej logiczne posunięcie.