Lenistwo i leserstwo to jedna sprawa ale co taki młody człowiek ma z pracy? Jedyne na co mu starczy wypłata to zapłacenie większości jakiemuś inwestorowi za wynajem mieszkania, do tego jedzenie, czasem wypad na miasto i tak dzień w dzien do korpo. Perspektywa parudziesięciu lat w taki sposób, jak się poszczęści to na 30-letnim kredycie nie jest zbyt optymistyczna.