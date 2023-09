Co z dominacji Orlenu mają przeciętni Polacy? Co mi z tego, że mamy wielki, państwowy koncern jak sami z własnej kieszeni za to zapłaciliśmy przy dystrybutorze. Teraz mamy zaniżone ceny z powodu wyborów, ale za to w zeszłym roku Orlen zarobił 33,6 mld netto. W zeszłym roku zawyżali, teraz zaniżają. Takie są uroki monopolu sterowanego przez partię.

Może autor jeszcze zastanowiłby się, po co koncernowi paliwowemu lokalne gazety, które kupił od niemieckiego Pokaż całość