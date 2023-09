Ten kraj codziennie dostarcza powodów do śmiechu a to znalezisko, to już mnie rozwaliło xD



Jednej elektrowni jeszcze nie ma a już ludzie piszą głupoty o jakimś hubie xD



Jak zaczęto zamawiać czołgi, to też już po kilku godzinach potrafili wymyślać kim to nie będziemy i że całej Europie będziemy czołgi produkować.