Jak to jego ojciec mówił "na pewno nie miał wpływu na wypadek" ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

Zapier..alasz CO NAJMNIEJ 253 km/h, ale to nie ty w jakikolwiek sposób przyczyniłeś się do wypadku xD

To wszystko to farsa, tylko że 3 ludzi zginęło.