Dotarliśmy do świadków, którzy przybliżyli nam, jak zachowywał się kierowca bmw tuż po wypadku. Ich relacje są wstrząsające. – Nawet nie wyszedł do nas, by cokolwiek pomóc. Nic. Siedział jak szczur przy aucie, 200 metrów dalej – dowiedzieliśmy się. Czy to był wynik szoku? Tego nie wiemy.