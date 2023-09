To kim on jest nie powinno mieć wpływu na wymiar kary.



Ale jeżeli jest przedsiębiorcą, bogatym i ma powiązania z psiarnią (ale nie z komendantem od granatników) to jest wręcz idealnym kandydatem aby go maksymalnie ukarać.

Tym bardziej, że policja zamataczyła już na samym początku.