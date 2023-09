Chińska polityka uczy się od Rosji. Zachód, źle jest uzależnić się od Chin jak od Rosji, bo co jeśli nas odetną. Chiny odcinają... USA, już na pełnych obrotach inwestują w dywersyfikacje. Europa, jak się wszystko skończy to będziemy kupować od Rosji jak gdyby nigdy nic. Przeczekamy braki. A uzależnienie od Chin to zło, ale i tak to robimy.