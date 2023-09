hooya tam peka banka, mieszkanie dzisiaj po 420 nie bedzie juz za 270 bo jakis kondom komus pekl gdzies. Bedzie co najwyzej po tyle samo albo drozsze, nawet nie czytajcie tych bzdur(do tych do ktorych skierowane sa takie clikbajty przewaznie ci co chca kupic a czekaja na odp moment a potem doplacacaja kolejne 10% do biletu)