Lidia Ziółkowska od dawna prowadzi stację paliw pod Częstochową. W 2000-10 sprzedawała także olej opałowy. Jak nakazywały przepisy, zbierała od kupujących oświadczenia, że oleje będą przeznaczane do celów grzewczych, a nie wlewane do baków pojazdów. Do dziś walczy z Izbą Skarbową w Katowicach, która uważa, że oświadczenia o przeznaczeniu oleju nie spełniały wymogów prawa, i domaga się od niej dopłaty akcyzy w łącznej wysokości (z odsetkami) ok. 20 mln zł.



Kowal zawinił, Pokaż całość