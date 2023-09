Zakop, #!$%@?, nie ma żadnych badań które by potwierdzały to że rosnie liczba ilości pozostałości pestycydów albo ich poziom, wręcz przeciwnie z roku na rok to spada bo jest coraz mniej środków dostępne i coraz bardziej śrubują nam normy dotyczące stosowania tych środków, to że ktoś ma tytul profesora nie znaczy ze mówi prawde