Ukraińcom którzy uciekli z kraju (z UA) ta wojna z nieba spadła. Serio. To jest największy fart ich życia bo pomyślcie: mieszkasz w jakiejś zapyziałej dziurze bez perspektyw. Nic nie masz. Nagle wybucha wojna i możesz do dowolnego kraju świata legalnie jechać i się tam osiedlić. Możesz do DE, możesz do UK, USA czy Kanady. Zostawiasz gówno co miałeś na UA i nagle mieszkasz (i jesteś witany z otwartymi ramionami) w krajach Pokaż całość