Spoko, niech Ukraińcy sobie dealuja z Niemcami, za jakiś czas jak Niemcy odbudują swój PR na arenie międzynarodowej to im nie będą do niczego potrzebni. Wejdą z kapitałem przejmą co lepsze, wykończą konkurencję. Satelita z jednych rąk przechodzi do drugich. W sumie szkoda zwykłych Ukraińców którzy nie wiedzą co się dzieje ale jak Zełeński ma 91% poparcia to ich sprawa.