Polsatu nie wyłączy, bo już go kontroluje, to byłoby bez sensu. Wyłączy Onet, WP a zostanie Interia, która jest Polsatu.

Co do czasopism- to będzie jak na Węgrzech, tylko u nas to będą Orlenowskie szmaty.

Ale żeby osiągnąć sukces, trzeba wyłączyć internet lub go kontrolować. Tego nawet RosKomandNadzor nie potrafi, więc tylko wyłączenie pozostaje. W komórkach zaś tylko 1G- rozmowy i SMS-y.