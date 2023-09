ja #!$%@?, co się dzieje z tym światem.

Gwałciciel nie zostaje postawiony przed sąd, bo nie ma 15 lat. To go wsadźcie do poprawczaka bez wyroku, taki odpad powinien być izolowany. Dziecko ma zmarnowane życie, powinien być nie tylko przeniesiony do innej klasy, ale w innej szkole.

Władze szkoły powinny odpowiadać karnie za karygodne uchybienia, które do tego doprowadziły, oraz za ochronę sprawcy gwałtu.

