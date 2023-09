Jak pamiętam to na wykopie od 2014 roku robiło zorganizowane działania wiele farm trolli i to z różnych środowisk i opcji politycznych. Widać to po nagłych płomieniach dla różnych politycznych znalezisk, które normalnie od zwykłych użytkowników nie dostałyby aż tyle atencji tak szybko. I tylu komentarzy.