No muszę przyznać, że ostatnio Giertych robi wrażenie, jak by wziął sobie za punkt (hehe) (C)honoru jechać po konfie xD. Śmieszne to i żałosne co ci ludzie #!$%@?ą im bliżej wyborów. Jbc nie jestem konfiarzem tylko normlanie widzę co się #!$%@?. Tak samo widzę że pis i po mają od lat nieformalną koalicję a każdy szczeka o "koalicji kofy z pisem" xxxD. No wcale to nie brzmi jak podpucha żeby ludzi zaszczuć Pokaż całość