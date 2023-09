Skończyć z rozdawnictwem na ukraińców. Tu na miejscu i tam na dzikich polach. Nie finansować więcej tego cyrku, to nie nasza wojna, to nie nasz interes.

A przede wszystkim określić na nowo status uchodźcy/imigranta w Polsce.

Nie może być #!$%@? tak, że byle ukry sobie tu przyjeżdżają i korzystają ze wszystkiego na równi z Polakami. Odebrać wszelkie świadczenia i benefity. Dlaczego Polacy mają nawet do kredytów mieszkaniowych dokładać ukraińcom?

To my budowaliśmy Pokaż całość