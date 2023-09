Sprawca ma trudną sytuację rodzinną, ale rodzina zamordowanego na przejściu dla pieszych dziecka to ma lekko?

Dziadek który pewnie z racji wieku (70 l.) jest ślepy dostał 2 lata - za zabójstwo dziecka na pasach 2 lata i nie poszedł siedzieć.

Czy tylko ja uważam że po rzetelnym śledztwie jako podstawie oskarżenia kara powinna być miarodajna to popełnionego czynu? 25 lat to minimum.