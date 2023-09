PIS nie upadnie bo nawet moja Pro pisowska rodzina do nich nie trafia żadna afera, żadna korupcja idt. Dla nich pis jest święty, bo cała ich wiedza oparta jest o TVP (które moim zdaniem powinno być zlikwidowane w całości bo to coś co wyciąga pieniądze Polaków do robienia majątków upolitycznionym osobom i do defraudacji). Nawet jak by Pisowcy srali na ludzi i pluli w twarze to im TVP znajdzie wytłumaczenie tego i Pokaż całość