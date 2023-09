To są urodzeni kłamcy więc nie dziwota że będą kręcić. Najlepsze jest to że im więcej rzeczy wychodzi tym się bardziej motają w tych swoich kłamstwach. A wystarczyło że by pamiętali co się kiedyś powtarzało "kłamstwo ma krótkie nogi", ale kto miał ich tego nauczyć

( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )