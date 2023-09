Same bzdury. Nie mogą nikogo znaleźć bo do takich jak one normalny facet nie podchodzi.



Po co mi 35-letnia babka która nie jest samotną natką tylko dlatego że pilnowała się z pigułkami która do związku nie wnosi absolutnie nic oprócz dupy? Skoro mogę być z kobietą która jest ogarnięta i na równi ze mną jeżeli chodzi o zarobki. I która jest młodsza.