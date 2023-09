Czekam na czasy gdzie AI będzie w grach komputerowych.

Już obecnie są mody gdzie w GTA V możecie mówić do mikrofonu, do NPC, a oni będą Wam odpowiadać.

To dopiero ryje banie. Pełna immersja.

Nie trzeba będzie dogrywać gotowych wypowiedzi NPC tylko wystarczy dobre AI i modele głosów.

A to daje znowu gigantyczne pole do popisu.

W Mount and Blade Bannerlord też ChatGPT dodali i można było pisać do postaci niezależnych a Pokaż całość