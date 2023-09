To tak jak ktoś powiedzial o komunistycznej Rosji po smierci Stalina. Nie dajmy sobie wmówić, że za wszystkie zbrodnie odpowiadał Stalin, tam gdzie jest miliony ofiar muszą być miliony sprawców.



Gdyby Wawrzyk sprowadził paru-paru dziesięciu imigrantów, można by było wierzyć, że to sam nakręcił. Ale kurcze nie da się sprowadzić 350 tys ludzi jeżeli cały aparat państwowy nie był w to zamieszany. Nie wiadomo tylko ilu było aktywnych, ilu udawało, że nie Pokaż całość