W Jaworznie na Śląsku 9-letni chłopiec padł ofiarą przemocy ze strony dorosłego mężczyzny na jednym z przystanków autobusowych. Sytuacja została spowodowana pytaniem do dziecka o to, jakiemu klubowi piłkarskiemu kibicuje. Po ujęciu sprawca zamiast trafić do aresztu... otrzymał dozór policyjny!