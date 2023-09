XY powinien odpowiedzieć karnie

Od czasu przeobrażania PRLu w to coś w którym teraz żyjemy co wybory słyszymy te same pieprzenie kocopołów z którego nigdy nic nie wynika. Byłbym w stanie zrozumieć gdyby poljaki złapały się na to raz, byłbym w stanie zrozumieć dwa razy ale ile można łykać tą samą ściemę? Pamięć przysłowiowej złotej rybki...To nie politycy są największym problemem tego kraju, oni tylko dostosowują poziom do elektoratu.