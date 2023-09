Pan Balcerowicz umyslnei badz nie zapomina ze w Polsce prywatyzacja odbywala sie na zasadach totalnej samowoli i przejmowaniu MAREK przez zagranicznych lobbystow. Wkur#ia mnie to ze o tym zawsze dziwnym trafem zapomina, ze jak w Polsce prywatyzowano to nie na zasadach zdrowych tylko w trybie najmniej korzystnym dla Polski. Jakos Niemcy w czasie zejsciaz zaboru ruskiego utrzymali swoje marki natomiast w Polsce sprzedano je. Star ze Starachowice? Mykk do MAN-a wraz z Pokaż całość