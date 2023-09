O, a to dlaczego? Czyżby tylko dlatego że sprawa wyciekła do mediów i zrobił się smród? Bo jak sprawa nie wycieknie do mediów to można stosować standardowe podejście bandytów nazywających się urzędnikami do obywateli: "okraśc i zap*lić, żeby śmieć nie ośmielił się łba podnieść"?