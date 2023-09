Zawsze na wykopie czytam że w pracy to nie ma co #!$%@?ć, trzeba się szanować, nie można się przemęczać i poświęcać bo pracodawca to i tak tego nie zauważy, no chyba że pracujesz w urzędzie, to wtedy masz #!$%@?ć, bez przerwy, najlepiej za czterech i się cieszyć że pracę masz bo inni to nie mają.