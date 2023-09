Zamiast się zastanawiać dlaczego tak długo się czeka, powinniśmy się zastanawiać dlaczego dzieci tak bardzo potrzebują być teraz pod opieką psychiatrów. Przecież to nie jest normalne. Imo to błędy w wychowaniu, przede wszystkim wychowanie permisywne. Rodzice są zbyt zajęci sobą i zamiast wychowywać dziecko to mają nadzieję, że zrobią to za nich nauczyciele w szkole (którzy z pewnością są zachwyceni na samą myśl, w końcu 2,5k netto to warto się poświęcać xD). Pokaż całość