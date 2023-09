Jak to nikogo nie aresztowano? Serio wielkie zamieszki i policję przerasta aresztowanie uczestników demolujących miasto i niszczących wszystko co mają na drodze? Czy może zachodnie podejście do mniejszości, gdzie pomału się gotuje żabę i przyzwyczaja ludzi do takich zachowań wśród imigrantów? Powinno się wyłapać tych wandali, wydalić z kraju, a tych będących już obywetalami Szwecji umieścić w więzieniu bez żadnych wygód i z obowiązkową pracą. Jeżeli nie będzie taki ktoś chciał pracować Pokaż całość