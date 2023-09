To jest śmieszne, to bank po takim błędzie powinien jak najszybciej go naprawić i przeprosić klienta. Ewentualnie dać jakieś odszkodowanie, a tutaj to klient pyta się banku o co chodzi a Ci mają go w pompie i sam musi to wyjaśniać. Podejrzewam że gdyby sytuacja była odwrotna to błąd naprawiłby się "sam" lub właściciel konta po kilku dniach byłby oskarżony o przywłaszczenie 2 baniek. Co nie zrobisz to w tym państwie jesteś Pokaż całość