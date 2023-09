Ja tam widziałem urzędników co na zlecenie robili pod górę ludziom - ba a nawet różne instytucje co z rozkazu miały celowo komuś szkodzić skutecznie do osiągnięcia celu osoby 3. Polska to taka Ukraina Soft. Tak było za czasów rządów po komunia potem przyszła lekka odwilża z obcą agenturą a teraz ponownie to samo powraca w wielu sprawach z pisowcami komuchami. Poprzedni rząd był ttakże ragiczny także ale to PIS robi Komunę Pokaż całość