Tak, co nie zmienia faktu, że udają że brak firan to taka "otwartośc", a realnie oznacza, że są NIEWOLNIKAMI tego co myślą o nich inni.Dlatego to dla mnie żenujące.Zreszta sama Holandia jest fałszywa. Ostatnio fajne nagrania Polaka mieszkajacego w Holandii widziałem.Mówi, że jak zaprosił swoich kolegów z pracy do grila, to na 30 osób od razu połowa wywaliła go z kontaktów, a reszta powiedziała, że mają czas