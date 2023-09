Niech walczą Ci co mają majątki po starych, stanowiska w państwowych podmiotach, firmach itp.



A zwykły szary człowiek, któremu oferuje się kredyt na 30 lat za klitkę i ratę w wysokości jego pensji o co ma walczyć?



Zresztą gdyby były powody to by ich nie próbowano zmusić. Prawda?



Ja przy przymusie prędzej bym #!$%@?ł swoich.



Jak będę miał powody to pójdę a jak mnie ktoś przymusi to się może zdziwić.