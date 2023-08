Wstępny odczyt inflacji r/r wyniósł 10,1%. Adam Glapiński w lipcu zapowiedział, że jeżeli inflacja we wrześniu spadnie do poziomów jednocyfrowych to zostanie spełniony warunek do obniżenia stóp procentowych o 0,25%. Tak się jednak nie stało. Posiedzenie decyzyjne RPP już 7 września.